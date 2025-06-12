莫桑比克總統：願進一步加強莫中關係

中評社北京6月12日電／據新華社報導，莫桑比克總統查波11日在首都馬普托表示，莫桑比克和中國傳統友誼深厚，莫方堅定恪守一個中國原則，願以莫中建交50周年為新起點，進一步加強莫中關係。



查波是在總統府接受中國新任駐莫桑比克大使鄭璇遞交國書時作出上述表示的。



鄭璇表示，近年來，在兩國元首戰略引領下，中莫全面戰略合作夥伴關係持續深化。中方願以今年兩國建交50周年為契機，鞏固政治互信，推進務實合作，更好造福兩國人民，攜手共赴新的輝煌50年。



鄭璇於5月13日抵達馬普托履新。