外交部副部長在東亞合作系列高官會接受採訪

中評社北京6月12日電／據新華社報導，6月10日至11日，外交部副部長孫衛東率團赴馬來西亞檳城出席東盟與中日韓（10＋3）高官會、東亞峰會高官會和東盟地區論壇高官會。孫衛東在會後接受媒體採訪時表示，今年東亞合作圍繞“包容性和可持續性”主題展開，反映了地區國家團結合作、開放包容，共迎挑戰、共謀發展的共同呼聲。會議就國際地區問題和新興領域合作交換意見。中方闡述了在有關問題上的原則立場，嚴正駁斥、堅決回擊了美國對華攻擊抹黑和無端指責。



孫衛東表示，此次東亞合作系列高官會，著眼為今年東亞合作領導人系列會議和外長會預做準備，就深化各領域務實合作、推進區域經濟一體化、推動東亞合作機制發展等深入交流，強調應堅持10＋3東亞合作主渠道作用，堅持東亞峰會“領導人引領的戰略論壇”定位，重振東盟地區論壇發展勢頭，助力實現地區持久和平穩定發展。



在談及與會各方就國際地區形勢和熱點敏感問題進行討論時，孫衛東表示，中方在系列高官會上強調，要開放、不要封閉，要合作、不要對抗，要公道、不要霸道，要共贏、不要零和，這是地區國家的共同選擇。中方願同各方一道，弘揚和平共處五項原則，維護國際關係基本準則和國際公平正義，堅持真正的多邊主義和開放的區域主義，堅持以世貿組織為核心的多邊貿易體制，支持以東盟為中心的區域合作架構。中方倡導和平、合作、開放、包容的亞洲價值觀，呼籲各方團結應對挑戰，共建和平、安寧、繁榮、美麗、友好的共同家園。



孫衛東強調，關於台灣問題，中方指出，台灣問題是中國核心利益中的核心。世界上衹有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這是國際社會的普遍共識。中國終將統一、也必將統一的歷史大勢不可阻擋。