美國洛杉磯街頭抗議進入第六夜

中評社北京6月12日電／據新華社報導，美國洛杉磯市街頭抗議11日進入第六夜，警方在市中心等地點嚴陣以待，緊張氣氛持續。洛杉磯警方當天證實，前一夜宵禁過程中逮捕200餘人。美軍同日表示，約700名海軍陸戰隊士兵正在加緊開展應對騷亂的訓練。



洛杉磯警察局在社交媒體上持續通報抗議動態。當地時間11日晚的最新消息顯示，洛杉磯市政廳前格蘭德公園的大規模抗議人群分散，封堵市政中心多條街道，建議市民避開市政中心區域。



洛杉磯市長巴斯當地時間11日傍晚在社交媒體平台上寫道：“晚8時到明早6時，洛杉磯市區仍然實行宵禁，以阻止那些利用總統（造成的）混亂升級而搞破壞的人。”他還提醒：“如果不在洛杉磯市中心生活或工作，請避開該地區並遵循執法部門的指導。破壞和暴力活動不會被容忍。”



巴斯10日傍晚宣布，10日20時至11日6時在市中心一小片區域實施宵禁，以阻止破壞和搶劫。洛杉磯警察局11日早些時候發表聲明說，宵禁首晚，警方在驅散示威者過程中逮捕203人，此外有17人因違反宵禁被捕，3人因持有槍支被捕，1人因使用致命武器襲擊警察被捕，1人因向洛杉磯警察局直升機投射激光束被捕。警方在行動中對人群使用“大量”非致命彈藥。



美國移民與海關執法局等聯邦機構連日來在洛杉磯及周邊地區展開打擊非法移民行動，與當地民眾衝突不斷。白宮11日證實，自6日以來當地已有330人被捕。