中評社北京6月12日電／據新華社報導，友誼、繁榮、生態之路——肯尼亞蒙內鐵路的八年共贏答卷



“我很幸運，是中國幫我實現了夢想，改變了命運”。在中肯共同舉辦肯尼亞標軌鐵路安全運營八周年紀念活動前夕，記者採訪了出生在肯尼亞西部郊區的女機車司機肯西莉亞·奧維雷。奧維雷說，2016年，她接受中國企業資助到中國學習機車工程，“兒時的夢想終於成為現實。”如今，她已成為肯尼亞第一位女機車司機，在蒙巴薩到內羅畢的鐵軌上疾馳逐夢。



肯尼亞標軌鐵路，包括蒙內鐵路、內馬鐵路一期全線，是肯尼亞獨立以來最大的基礎設施建設項目，全長共592公里。其中，蒙內鐵路，東起肯尼亞港口城市蒙巴薩、西至首都內羅畢，全長472公里，2017年5月31日開通運營；內馬鐵路一期，從內羅畢向西北延伸到蘇蘇瓦站，全長120公里，2019年10月16日開通運營。該項目全部採用中國標準、中國裝備、中國技術、中國管理，開啟了中國鐵路全產業鏈境外落地合作的新模式。



據統計，蒙內鐵路自建設和運營以來，已為肯尼亞創造超過7.4萬個就業崗位，員工屬地化率超過90%，培養2800餘名高素質鐵路專業技術和管理人才。肯尼亞鐵路局局長菲利普·梅因加表示，他很高興看到肯尼亞的一些鐵路官員能說流利的中文。



作為中肯共建“一帶一路”合作的重點項目，蒙內鐵路是肯尼亞實現2030年國家發展願景的“旗艦工程”。“推動交通基礎設施建設發展是政府振興經濟的關鍵戰略之一，而蒙內鐵路就是領頭羊。”梅因加說。



如今，蒙內鐵路已成為當地民眾心中“方便快捷”的代名詞。“蒙內鐵路客運列車的開通運營，徹底改變了貨運運輸效率和客運出行體驗，將原本需要十幾個小時的路程縮短至幾個小時。”梅因加表示，現在從蒙巴薩到內羅畢運輸貨物只需要8小時，客運往返約5小時。