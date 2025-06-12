歐盟和英國就直布羅陀問題達成一致

中評社北京6月12日電／據新華社報導，歐盟和英國11日就直布羅陀問題未來協議核心內容達成一致，同意消除邊界障礙，共同促進地區繁榮。



根據歐盟發布的一份聯合聲明，歐盟委員會負責貿易和經濟安全等事務的委員謝夫喬維奇、西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯、英國外交大臣拉米以及直布羅陀首席大臣皮卡多當天在比利時首都布魯塞爾舉行會晤，並就歐盟與英國未來關於直布羅陀問題協議的核心內容達成一致。



聲明說，為確保該地區未來繁榮，在維護申根區、歐盟單一市場和關稅同盟的同時，西班牙和直布羅陀之間人員和貨物流通的所有實體障礙、檢查和管制措施將被取消。其中，在人員流動方面，雙方同意在直布羅陀港口和機場建立直布羅陀和申根雙重邊境管控，並取消直布羅陀－西班牙拉利內阿過境口岸對往返人員的所有管制措施。在貨物方面，雙方就未來歐盟與直布羅陀建立關稅同盟的基本原則達成一致，將“保持各自海關當局之間的密切合作，並取消貨物管制”。



西班牙首相桑切斯當天在社交媒體上表示，這項協議將“造福公民，並鞏固我們與英國的雙邊關係”。



直布羅陀面積僅6平方公里左右，位於歐洲大陸伊比利亞半島南端，扼守連通地中海和大西洋的咽喉要道，具有重要的戰略地理位置。1713年，西班牙與英國簽訂條約，將直布羅陀割讓給英國，此後直布羅陀一直接受英國管治，而西班牙一直希望能夠恢復行使對該地區的主權。目前直布羅陀外交和國防由英國政府管轄，而包括稅收在內的其他事務均由地方當局管理。