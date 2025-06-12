國際基礎設施投資與建設高峰論壇在澳門舉行

中評社北京6月12日電／據人民日報海外版報導，以“更好互聯互通 更多合作共贏”為主題的第16屆國際基礎設施投資與建設高峰論壇暨展覽11日在澳門舉行開幕典禮，聚焦基礎設施區域融合、能源轉型、智能建造等聯通全球基礎設施的熱點和前沿話題。



澳門特區行政長官岑浩輝、澳門中聯辦主任鄭新聰、外交部駐澳特派員公署特派員劉顯法等嘉賓出席。



本次國際基建論壇會聚70多個國家及地區的3500餘位與會者，包括專題論壇、創新成果首發儀式等逾250場專題及配套活動。同期舉辦的展覽占地8000平方米，雲集約85家中外展商，旨在推動中國與全球基礎設施合作邁向新台階，發揮助力共建“一帶一路”設施聯動重要作用。



特區政府經濟財政司司長戴建業在開幕致辭中表示，國際基建論壇推動澳門會展業向國際化、專業化及市場化邁進，讓澳門在共建“一帶一路”進程中展現更大作為。未來，澳門將繼續發揮“一國兩制”制度優勢，進一步打造高水平對外開放平台，促進內聯外通，以實際行動參與和助力中國式現代化建設。



尼加拉瓜交通和基礎設施部長奧斯卡·莫希卡表示，互聯互通已成為發展的基本原則，是通往全球合作、共享繁榮的橋梁。中國提出“一帶一路”倡議、全球發展倡議等，有效促進國家間的互利合作。



開幕典禮現場發布了《“一帶一路”共建國家基礎設施發展指數報告（2025）》和《葡語國家基礎設施發展指數暨澳門特區參與共建“一帶一路”成果報告（2025）》。



“國際基建論壇搭建了一個優勢互補、合作共贏的跨境合作生態平台。”標準銀行集團亞洲能源和基礎設施行業董事總經理李威說，非洲在基礎設施領域投資缺口較大，標準銀行致力促進非洲跨境基建互聯互通，推動地區一體化發展。



本次國際基建論壇10日至12日舉行，由中國對外承包工程商會、澳門特區政府招商投資促進局共同主辦，是全球基礎設施合作領域的年度行業盛會和“一帶一路”基礎設施互聯互通合作的重要國際平台。