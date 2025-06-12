奧地利發生校園槍擊案　死者人數升至11人

6月11日，在奧地利格拉茨，人們在發生槍擊事件的學校外參加悼念活動。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月12日電／據新華社報導，奧地利第二大城市格拉茨10日上午發生槍擊事件，當場造成包括槍手在內的10人死亡。據奧地利通訊社11日報導，一名傷者送醫後不治，死者人數升至11人。