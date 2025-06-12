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以軍在加沙物資分發點附近打死至少28人
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2025-06-12 17:04:54
中評社北京6月12日電／據新華社報導，綜合巴勒斯坦通訊社11日報導，以色列軍隊當天在加沙地帶中部一處援助物資分發點附近打死至少28名巴勒斯坦人。
報導援引加沙地帶醫療部門消息人士的話說，襲擊還造成數十人受傷。此外，以軍當天轟炸了加沙地帶南部汗尤尼斯地區一處流離失所者居住的帳篷，造成至少4人死亡、多人受傷。
以色列方面暫未就上述報導予以回應。
根據巴勒斯坦加沙地帶衛生部門10日發布的數據，自3月18日以來，以色列方面對加沙地帶多地發動襲擊，已造成至少4701人死亡、14879人受傷。
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