全球多地舉辦首個文明對話國際日慶祝活動

中評社北京6月12日電／據新華社報導，綜合新華社駐外記者報導：6月10日是首個文明對話國際日。中方同聯合國等國際組織以及多國一道，在全球多地開展豐富多彩的主題活動。



“文明交流互鑒”全球對話系列活動9日在美國紐約聯合國總部舉辦。當天下午舉行由中國、埃及、秘魯、西班牙、烏茲別克斯坦等國常駐聯合國代表團及聯合國文明聯盟共同主辦的“慶祝文明對話國際日”主題對話會。



中共中央政治局委員、外交部長王毅通過視頻致辭表示，文明對話是和平的紐帶、發展的動力、友誼的橋梁。中方主張做文明平等的捍衛者、文明交流的踐行者、文明進步的促進者。



聯合國秘書長古特雷斯在視頻致辭中表示，對話對於建立理解和信任至關重要，文明對話國際日呼籲我們採取行動、傾聽、暢談、建立聯繫。聯合國副秘書長、聯合國文明聯盟高級代表莫拉蒂諾斯在致辭中讚揚中方提出的全球文明倡議，感謝中國為促進文明對話發揮的領導作用和做出的堅定承諾，並表示要確保對話始終是多邊主義的核心。



“《文明宣言》——人類命運共同體的美好畫卷I”“太陽之光——古蜀文明與世界”“文明互鑒·世界願景”圖形印展三部分組成的“文明交流互鑒”系列展覽隨後在聯合國總部開幕。當晚，“跨越山海的文明對話”專場文藝演出在聯合國大會廳舉行。



9日，“對話·知音暨蘭亭·雅集”中科書法和音樂文化交流活動在科威特中國文化中心舉行，中科各界近200名嘉賓參加了活動。在活動現場，中科書法家現場書寫了“知音”“友誼”等主題作品，中國音樂家演奏《高山流水》《梁祝》等經典曲目，科威特音樂人則以烏德琴等阿拉伯傳統樂器演繹本國民謠與世界名曲。



慶祝中瑞建交75周年暨“對話·知音”文明對話國際日主題音樂會7日在瑞士伯爾尼舉行。中外嘉賓約450人齊聚一堂，共同欣賞中國交響樂團紫禁城弦樂四重奏的精彩演出，引發觀眾強烈共鳴。



由中國常駐聯合國教科文組織代表團和聯合國教科文組織共同主辦的“絲路青年對話未來”研討會5日在位於巴黎的聯合國教科文組織總部舉行。來自希臘、巴西、哈薩克斯坦、埃塞俄比亞等多國的常駐聯合國教科文組織代表、青年學者和專家齊聚一堂，圍繞文明互鑒、青年對話與共建未來展開深入交流。