在建世界第一高橋成功拆除貓道

中評社北京6月12日電／據新華社報導，12日，隨著最後一根承重繩下放到位，貴州花江峽穀大橋的貓道拆除完畢，標誌著這座在建世界最高橋又完成一個重要施工節點，為9月底具備通車條件奠定堅實基礎。



貓道是懸索橋施工時的平台，掛在主纜下方。因工人高空作業時，行走姿態與貓步相似而得名。作為臨時輔助設施，一般在大橋基本完工後拆除。花江峽穀大橋的兩條貓道淨寬4米，單幅總長2264米，最高點距離江面近800米，是目前世界最高的貓道。



“再見咯！”在施工現場，工人魏華良和同事一起盤卷著最後一根承重繩，不免發出感慨。“一趟大概是2公裡多，經常一個來回，步數就上萬了。”在貓道上走了一年多的他說。



對工人而言，在這座“天梯”上，不僅要“雲中漫步”，還要“高空整活”。借助貓道，施工人員先後完成了索股牽引、吊索安裝、主纜纏絲、防護塗裝等一系列工序。



花江峽穀大橋是貴州六安高速公路的關鍵控制性工程，全長2890米，橋墩最大高度262米，主橋跨徑1420米，於2022年1月正式開工。這座鋼桁梁懸索橋建成後將成為新的世界第一高橋。



截至目前，大橋主橋下構、引橋、索鞍、主纜、索夾、吊索、鋼桁梁、橋面板、主纜纏絲、主纜防護及主纜檢修道已施工完畢，正在進行護欄安裝、橋面鋪裝及觀光電梯施工。



貴州交投集團所屬橋梁集團六安高速8標項目經理吳朝明說，花江峽穀大橋還將配套建設雲渡服務區、懸崖民宿酒店、觀光電梯、觀景長廊、玻璃棧橋式餐廳、高空觀星水吧、極限運動、錨錠攀岩等橋旅融合項目，這些設施也將與大橋一起投用。