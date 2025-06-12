僑商南庚戌：走進博茨瓦納　撬動非洲市場

博茨瓦納中國友好協會執行主席南庚戌。(受訪者供圖) 中評社北京6月12日電／據中國僑網報導，6月12日至15日，第四屆中國—非洲經貿博覽會將在湖南長沙舉行。該博覽會是中非經貿合作領域規格最高、規模最大、影響力最深的國家級展會之一。



作為中非友好交流的長期推動者，博茨瓦納中國友好協會與博茨瓦納國家商會中國代表處將組織代表團來華參會。近日，博茨瓦納中國友好協會執行主席、國家商會亞洲區域總監兼中國代表處首席代表南庚戌接受中國僑網“僑商道”欄目的專訪。



南庚戌表示，中非經貿博覽會不僅是展示成果的平台，更是謀劃未來、凝聚共識的重要契機。“我們對中非合作的前景充滿信心，也希望借助這一舞台，把博茨瓦納的優質項目、開放政策和發展願景帶給中國，推動在能源、農業、基礎設施、礦業、數字科技、綠色金融等多個領域的合作邁上新台階。”



中非合作成果豐碩 博茨瓦納展現積極姿態



南庚戌表示，過去幾年，中非關係不斷深化，合作成果惠及民生，惠及發展。無論是在共建“一帶一路”框架下的基礎設施建設，還是在新能源轉型、現代農業技術推廣、青年創業支持、教育衛生協作等領域，中國與非洲國家的合作呈現出多層次、多領域、深融合的發展態勢。



以博茨瓦納為例，新一屆政府自2023年末上任以來，重視對華合作的戰略意義，鼓勵以務實合作為引領，推動政策對接、項目落地、人才交流與產能協作。中國企業也持續加大對博茨瓦納的投資力度，參與到礦產資源開發、太陽能項目建設、農產品加工、農業機械、工業園區規劃等多個重點領域，取得了積極成效。



南庚戌介紹說，中非經貿博覽會正是雙方合作成果的集中展示窗口，自2019年首次舉辦以來，已促成超千項項目簽約與合作意向，是中非企業相知相識、相互成就的橋梁。他透露，此次博茨瓦納將派出高級別代表團參會，包括多位部長級官員與重要經濟機構負責人，全面展示國家投資環境與產業發展潛力。