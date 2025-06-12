中非維護全球南方團結合作的長沙宣言

中評社北京6月12日電／據新華社報導，中非維護全球南方團結合作的長沙宣言公布。全文內容如下：



我們，中華人民共和國、53個非洲國家和非洲聯盟委員會代表齊聚長沙，遵照2024年中非合作論壇北京峰會領導人共識，全面推進落實《關於共築新時代全天候中非命運共同體的北京宣言》。



一、我們一致認為，全球南方的崛起壯大代表著時代潮流和發展方向，中國和非洲是全球南方的重要組成和堅定力量。我們呼籲世界各國特別是全球南方國家同心協力，攜手構建人類命運共同體，高質量共建“一帶一路”，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，讚賞中非共築新時代全天候命運共同體對維護全球南方團結合作、捍衛多邊主義的積極意義。



二、我們一致認為，當前單邊主義、保護主義、經濟霸凌亂象頻出，給包括非洲等發展中國家經濟社會發展和民生改善造成嚴重困難，是中國和非洲在內的全球南方國家必須應對的迫切挑戰。



三、鑒於個別國家妄圖以關稅為手段衝擊現有國際經貿秩序，有損國際社會公利，我們呼籲所有國家，特別是美國，回到以平等、尊重、互惠方式磋商解決貿易分歧的正確軌道。國際社會應高度重視非洲面臨的經濟困難和發展挑戰，切實增加而非單方面大幅削減對非發展援助，持續助力非洲國家改善民生、推進減貧和經濟社會發展。



四、非方讚賞中國捍衛國際公平正義、維護國際經貿秩序的勇氣和決心。中方高度讚賞非洲國家堅持主權、公平、公正等基本原則，面對外部壓力堅持共同立場。單邊妥協換不來相互尊重。我們堅決反對任何一方以犧牲他國利益為代價達成妥協交易。