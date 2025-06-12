商務部：敦促美方恪守世貿組織規則

中評社北京6月12日電／據央視新聞報導，6月12日，商務部舉行新聞發布會，新聞發言人介紹近期商務領域重點工作有關情況，並答記者問。



在談到中美經貿關係時，何亞東介紹，中美經貿磋商機制首次會議，討論並達成落實兩國元首6月5日通話共識，以及日內瓦會談共識框架，就解決雙方彼此經貿關切，取得新進展。



中方反對單邊加征關稅措施的立場是一貫的，敦促美方恪守世貿組織規則，與中方按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，共同推動中美經貿關係穩定、可持續發展。