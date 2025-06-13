快評：洪奇昌也登陸　兩岸交流絡繹於途

中評社快評／台灣前海基會董事長、台灣產經建研社理事長洪奇昌6月10日至12日率領台灣生技產業界人士前往北京參訪交流。陸委會昨天回應稱，只要交流活動符合“對等尊嚴”與《兩岸人民關係條例》等相關規定，政府均正面看待兩岸民間的健康、有序往來。



洪奇昌今次赴大陸訪問，有幾個特別之處。其一，洪奇昌身份特殊，他不只是前海基會董事長，還是民進黨創黨元老，曾長期擔任新潮流總召集人，1994年還曾引薦賴清德加入民進黨；其二，洪奇昌赴陸前未向台灣媒體透露，率先報導其行程的是新華社，大陸有關部門主動通知駐北京的台媒後，相關消息才擴散開來；其三，對於洪奇昌率團赴陸，陸委會“正面表態”、“正面看待”。



洪奇昌登陸前兩天，台灣網紅“館長”陳之漢10日下午啟程前往上海，這幾天日夜不斷直播，吸引兩岸無數人追看；明天國民黨前主席馬英九將率台灣青年啟程赴福建、甘肅等地，出席海峽論壇等多項活動並參訪；6月15日在福建廈門舉辦的海峽論壇，台灣各界人士總共有超過7000人受邀參加。



事實說明，兩岸交流民心所向，跨海西進絡繹於途。洪奇昌訪陸不讓人意外，相信還有一些綠營人物躍躍欲試。



陸委會“正面看待”洪奇昌率團赴陸，理當對其他的兩岸交往、兩岸交流抱持正面態度。台灣主流民意希望兩岸和解，擴大交流。交流、交往、合作有助增進瞭解、降低緊張、維護和平，也有助增進兩岸民眾福祉。正因為如此，無論是洪奇昌、馬英九、“館長”，還是其他台灣民眾，對他們登陸都應“正面看待”，為他們加油。