去年中國海港城市港口經濟增加值6.7萬億元

中評社香港6月12日電／記者從12日開幕的第三屆天津國際航運產業博覽會上獲悉，去年中國海港城市港口經濟增加值達到6.7萬億元，占這些城市經濟總量的13.6%，與2023年相比，規模增長3606億元。



當日，《2024年度中國海港城市港口經濟發展報告》在會上發布，對中國59個海港城市港口經濟發展水平進行了綜合評價。



港口經濟是指以港口為中心、港口城市為載體，依托和利用港口的各類產業的相關經濟活動的總和。



新華社報導，報告顯示，從整體上看，中國海港城市港口經濟呈現“一核、兩區、多片”空間格局，形成了以上海、蘇州等城市群為“一核”引領，以長三角區域和珠三角區域為“兩區”協同發展，以環渤海區域、東南沿海區域、西南沿海區域“多片”共同發展的空間格局。



長三角區域海港城市港口經濟增加值占到全國海港城市的44.9%，是中國沿海地區港口經濟最發達的區域。



此外，2024年，海港城市一產、二產、三產中港口經濟的占比分別達到了15%、22%和8%。



報告稱，港口對海港城市二產發展的支撐作用顯著，計算機通信和其他電子設備製造業、化學原料和化學製品製造業等戰略性新興產業港口經濟增長較快，港口在促進腹地產業轉型升級中發揮了重要作用。