在建世界最高橋成功拆除貓道　通車進入倒計時

中評社香港6月12日電／12日，隨著最後一根承重繩下放到位，貴州花江峽穀大橋的貓道拆除完畢，標誌著這座在建世界最高橋又完成一個重要施工節點，為9月底具備通車條件奠定堅實基礎。



新華社報導，貓道是懸索橋施工時的平台，掛在主纜下方。因工人高空作業時，行走姿態與貓步相似而得名。作為臨時輔助設施，一般在大橋基本完工後拆除。花江峽穀大橋的兩條貓道淨寬4米，單幅總長2264米，最高點距離江面近800米，是目前世界最高的貓道。



“貓道上面的風力最大可達12級，相當於一輛特快列車正常行駛的速度。”承建單位貴州交投集團所屬橋梁集團六安高速8標項目副經理王淞鈺說，為此，貓道面層由粗、細兩層鍍鋅鋼絲網構成，左右幅貓道間通過10個橫向通道連接，滿足人員通行的同時，提高了整體穩定性，從而具備足夠的抗風能力。



“剛開始站在上面難免腿軟，後來大家基本都能如履平地。”王淞鈺說，去年初大橋貓道架設完成，為後續主纜架設、主纜緊纜等關鍵工序施工提供了穩定、安全、可靠的作業平台。隨著近期主纜防護塗裝結束，服役一年多的貓道也完成使命，功成身退。



花江峽穀大橋是貴州六安高速公路的關鍵控制性工程，全長2890米，橋墩最大高度262米，主橋跨徑1420米，於2022年1月正式開工。這座鋼桁梁懸索橋建成後將成為新的世界第一高橋。



截至目前，大橋主橋下構、引橋、索鞍、主纜、索夾、吊索、鋼桁梁、橋面板、主纜纏絲、主纜防護及主纜檢修道已施工完畢，正在進行護欄安裝、橋面鋪裝及觀光電梯施工。



貴州交投集團所屬橋梁集團六安高速8標項目經理吳朝明說，花江峽穀大橋還將配套建設懸崖民宿酒店、觀光電梯、觀景

長廊、玻璃棧橋式餐廳等橋旅融合項目，與大橋一起投用。



“千溝萬壑”的貴州是中國唯一沒有平原的省份。近年來，當地逢山開隧、遇水架橋，在近126萬個山頭間建造了3萬多座橋梁，涵蓋懸索、斜拉、拱式、梁式等各類橋型。萬橋飛架，創造了一個又一個世界第一。