兩岸人士齊聚福建平潭　探討基層治理融合新路

中評社香港6月12日電／12日，第十四屆共同家園論壇在福建省平潭綜合實驗區舉行。來自兩岸的政商代表、專家學者、創業者和基層民眾等近500名嘉賓齊聚一堂，敘情誼、話交流、促合作。



新華社報導，本屆論壇聚焦“市場共建·全域互通”“嵐台共治·家園煥新”“同心共話·融合新篇”三大主題。



中國國民黨前副主席林政則在致辭中表示，本屆論壇的主要內容之一是探討建設兩岸共同市場先行區域，兩岸同胞可以借此機會交流想法、討論合作，拉近彼此的心靈距離。



新黨副主席兼秘書長林易陞表示，深化兩岸交流是民心所向，大勢所趨。平潭和台灣地緣近、人緣深、商緣廣，已經成為兩岸合作窗口之一。憑借海上航線優勢、政策優勢、國際旅遊島發展契機，平潭將成為兩岸文旅深度融合的橋梁和紐帶。



作為“因台而設、因台而特”的綜合實驗區，平潭為台胞瞭解大陸打開了一扇門，目前已有不少台胞在此創業就業。台灣青年傅韜丞2020年來到平潭參與基層治理，引入台灣相關經驗和理念，帶動平潭上樓村村民養蝸牛、種百香果，目前蝸牛養殖規模13萬只，百香果園10畝。



“兩年前，我弟弟也從台灣來到平潭創業，主要做台灣鳳梨酥，並創立了自己的品牌，將這份甜蜜化作兩岸情誼的味道。”傅韜丞說，在平潭，台灣青年既能追逐創業夢想，又能助力鄉村振興，這是很有意義的事情。



台胞蕭修祺目前在平潭從事社會工作，主要服務社區青少年、老年人、困難家庭等群體。他說，自己和太太、孩子扎根平潭，這裡為台胞創業就業、生活、子女就學提供了很多便利，“希望將自己的專業所學更好地融入實踐，為兩岸基層治理融合出一份力”。



此外，本屆論壇還舉行了“嵐台電商平潭對話”等配套活動，為兩岸產業合作、經貿交流、基層治理融合搭建起新平台。