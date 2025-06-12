李在明：韓將停不必要敵對行為　重啟與朝對話

中評社香港6月12日電／韓國總統李在明說，韓國政府將停止不必要的對朝敵對行為，重啟與朝對話與合作。



香港電台報導，李在明在“六一五韓朝首腦會談”25周年紀念活動發表賀詞，提出政府將儘早恢復防範偶發性衝突發生和緊張局勢升級的危機管控體系，並為此努力修復兩韓對話管道。



李在明表示，《六一五韓朝共同宣言》終結長達半個世紀的敵對與不和，促使兩韓關係通過和諧與合作迎來劃時代的轉變。他將致力於與民攜手共建和平、共存共榮的朝鮮半島。