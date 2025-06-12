【大 中 小】 【打 印】 印度航空客機起飛後墜毀 242人全部遇難 http://www.CRNTT.com 2025-06-12 19:13:50



中評社香港6月12日電／印度國營航空公司印度航空（Air India）一架載有逾242人的客機，涉事為 AI171 號航班，6 月 12 日在西部城市艾阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近墜毀。機上242人據報全部遇難。印航說，乘客中有53名英國人，7名葡萄牙和一名加拿大人，其餘是本地人。



Yahoo新聞綜合外媒報導，涉事的波音 787-8“夢幻客機”於當地時間下午 1 時 47 分從機場起飛，9 分鐘後失事。印度民航總局指出，飛機於跑道起飛後不久發出“求救訊號”（mayday），其後與塔台失去聯絡，最終墜落於機場圍欄外的梅哈尼（Meghani）地區。



飛行數據網站 Flightradar24 顯示，飛機在起飛後曾攀升至氣壓高度625呎（機場海拔約200呎），然後以每分鐘 -475 呎的垂直速度下降。警方與航空部門正在進一步核實人員名單及事故原因。



有電視畫面顯示，飛機殘骸起火，現場冒出濃濃黑煙，機場附近一片混亂，亦有民眾被擔架抬走及送上救護車。據當地警方數據指，機上共有 242 人，另有印度電視頻道報導稱，機上包括 220 名乘客及 12 名機組人員。



印度民航部長表示，對事故感到震驚與悲痛，當局已發出最高戒備並動員救援力量。根據現有資料，機長為 Sumeet Sabharwal，擁有 8,200 飛行小時，副機師則有 1,100 小時經驗。



印度航空主席 Natarajan Chandrasekaran 發聲明，“我們懷著極度悲痛的心情證實，AI171 號航班今天發生了一宗悲劇事故。我們對所有受影響者的家屬和摯愛致以最深切的慰問。”他補充，已啟動緊急應變中心，並為家屬設立支援團隊。

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