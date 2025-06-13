香港舉辦國安法實施五周年專題展覽

活動現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月13日電（記者 盧哲）香港國安法公布實施五周年專題展覽12日在香港歷史博物館舉行開幕典禮，即日起開放予全港市民參觀。香港特區政府律政司司長林定國資深大律師及保安局局長鄧炳強為專題展覽主持開幕典禮並致辭。



林定國在致辭時重申三個“不能”和一個“堅持”：第一個“不能”是不能忘記歷史──中國人的傳統教訓是“前事不忘，後事之師”。我們大家都必然記得二○一九年爆發的“修例風波”，不但國家安全受到嚴重威脅，我們誤以為是理所當然的和平安定社會環境受到巨大破壞。



第二個“不能”是不能無視現實──中國人的傳統智慧是居安思危，不可對問題視而不見、聽而不聞。雖然香港社會已回復安定，而國安風險亦往往非肉眼能容易所見，但事實擺在眼前，敵對國家和勢力正企圖不斷打壓我們國家的發展。



第三個“不能”是不能袖手旁觀──中國人講究的是凡事要身體力行，不可光說不做。既然國家安全與我們個人福祉息息相關，那麼自然地，我們亦應肩負相應維護國家安全的責任。



林定國說，在以上三個“不能”的大前提下，我們必須有一個 “堅持”，就是堅持按照法治原則維護國家安全。這原則是《香港國安法》第五條明文所規定。優良法治當然是香港賴以成功的基石，是香港能成為國際金融、貿易、航運中心的先決條件。



鄧炳強致辭指出，維護國家主權、安全和發展利益不單是香港特區的憲制責任，亦是每一個香港市民的應有之義。“我們必須緊記，之前亂象是香港歷史上永遠抹不去的傷疤。”