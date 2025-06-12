日農相小泉稱將提前進口3萬噸大米

中評社香港6月12日電／共同社報導，日本農相小泉進次郎12日宣佈，將提前通過無關稅最低進口量（MA）方式進口主食用大米。日本每年最多進口10萬噸，其中的3萬噸將被作為首次競標對象。往年9月的競標將在6月27日實施，計劃9月下旬交付給商家，由此提前約3個月上市銷售。政府為降低居高不下的米價，推進了儲備米投放，但庫存已經不多，希望通過也投放進口米來緩解大米緊缺感。



小泉就米價對策展示了在提前MA之外，也不排除“緊急進口”的看法。不過，預計日本國內農戶會提出反對，實現並非易事。



MA主食用米主要是餐飲店與盒飯商家等使用。小泉12日告訴媒體“有意見稱若能儘早買到，就會使用。對此，我將恰當應對”。儲備米優先供應給超市等零售商，但MA米不採取這種方式。



日本政府每年進口約77萬噸MA米，其中的主食用米以“買賣同時競標”（SBS）方式從美國、泰國和澳大利亞等地最多進口10萬噸。2009年度起，每年9月以後實施多次競標，敲定進口商和使用商。據稱，今年將於6月13日發佈首次競標公告，之後的競標日程也會盡快確定。



5月26日至6月1日的全國超市每5公斤大米的平均售價為4223日元（約合人民幣211元），較前一週下降37日元，時隔約半年連續兩週回落。不過，小泉稱“我認為跌得還不夠”。



農林水產省12日發佈消息稱，確認到以“隨意合同”方式投放的儲備米已在沖繩縣以外的46個都道府縣的店舖銷售。今後，銷售店舖能否隨著流通量增大而增加成為課題。