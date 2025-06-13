林定國：敵對勢力打壓國家發展　攻擊香港

香港特區政府律政司司長林定國資深大律師（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月13日電（記者 盧哲）香港國安法公布實施五周年專題展覽12日在香港歷史博物館舉行開幕典禮。香港特區政府律政司司長林定國資深大律師在開幕典禮致辭時表示，雖然香港社會已回復安定，但國安風險亦往往非肉眼能容易所見，敵對國家和勢力正企圖不斷打壓國家的發展。而香港在“一國兩制”下，在國家發展中扮演著獨特及不可取代的地位，成為攻擊的目標。“某國家企圖通過非法制裁手段和威脅干擾國安案件的正當司法程序、對香港這個零關稅的獨立關稅區實施非法關稅，就是最鮮明的例子”。他強調，維護國家安全，不能忘記歷史、不能無視現實、不能袖手旁觀，同時要堅持法治原則。



林定國首先重申三個“不能”和一個“堅持”：第一個“不能”是不能忘記歷史。林定國說，中國人的傳統教訓是“前事不忘，後事之師”。我們大家都必然記得二○一九年爆發的“修例風波”，不但國家安全受到嚴重威脅，我們誤以為是理所當然的和平安定社會環境受到巨大破壞，大家不能夠正常學習、工作和生活。我們都感受到切膚之痛，亦令我們深刻認識沒有國家安全，大家都無法真正行使我們都十分珍惜的權利和自由，人身安全、財產也會受到威脅，亦無法過正常生活。我們要謹記這個慘痛的教訓，時刻提醒自己絕對不可以讓歷史重演。



第二個“不能”是不能無視現實。林定國說，中國人的傳統智慧是居安思危，不可對問題視而不見、聽而不聞。雖然香港社會已回復安定，而國安風險亦往往非肉眼能容易所見，但事實擺在眼前，敵對國家和勢力正企圖不斷打壓我們國家的發展。正正因為香港在“一國兩制”下，在國家發展中扮演著獨特及不可取代的地位，亦是現時國家內最自由開放的地方，自然成為攻擊的目標。某國家企圖通過非法制裁手段和威脅干擾國安案件的正當司法程序、對香港這個零關稅的獨立關稅區實施非法關稅，就是最鮮明的例子。



第三個“不能”是不能袖手旁觀。林定國說，中國人講究的是凡事要身體力行，不可光說不做。既然國家安全與我們個人福祉息息相關，那麼自然地，我們亦應肩負相應維護國家安全的責任。《香港國安法》第六條清楚指明，維護國家主權、統一和領土完整是包括香港同胞在內的全中國人民的共同義務；在香港的任何機構、組織和個人都應當遵守《香港國安法》和有關維護國家安全的其他法律，不得從事危害國家安全的行為和活動。