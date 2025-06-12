李強會見歐洲中央銀行行長拉加德

中評社北京6月12日電／2025年6月12日下午，國務院總理李強在北京人民大會堂會見歐洲中央銀行行長拉加德。



李強表示，當前中歐關係已成為世界上最重要的雙邊關係之一。今年是中歐建交50周年。上個月，習近平主席同科斯塔主席、馮德萊恩主席互致賀電，就雙方進一步深化夥伴關係作出戰略指引。中歐關係的本質是互利共贏，雙方加強合作是客觀需要和大勢所趨。中方願同歐方一道繼續努力，鞏固政治互信，擴大務實合作，共促發展繁榮，既成就彼此，也惠及世界。



李強指出，中歐經濟互補性強，中國具有超大規模市場優勢，並在持續釋放市場潛力，中歐在許多領域都有很大合作潛力。中方願同歐方加強市場聯通和產業協同，為各自發展增添更多動力。在當前經濟全球化遭遇逆流的大背景下，合作才能共贏。中歐作為兩大經濟體、兩大力量，應密切多邊協調、促進開放合作，為推動世界經濟復甦、完善全球治理作出更大貢獻。中方願同歐央行在國際貨幣體系改革等方面加強合作。今年中國實施更加積極有為的宏觀政策，加大逆周期調節力度，多措並舉擴大內需、提振消費，完全能夠對衝外部不利因素影響。中國將堅定擴大開放，同各國分享發展機遇。



拉加德表示，在當前充滿不確定性的國際形勢下，歐中保持高層交往和對話合作十分重要。歐中利益相互交融，在維護全球金融穩定、促進國際貿易發展等諸多方面有著共同責任。關稅戰、貿易戰只會雙輸，堅持多邊主義、加強開放合作才是正確選項。中國近年來的創新發展和企業競爭力令人印象深刻。歐央行很高興同中方建立央行行長會晤機制並舉行首次會議，致力於同中方金融機構加強溝通協調，拓展深化合作領域，共同應對全球性挑戰，為世界注入更多穩定性和確定性。