鄧炳強：國家安全得來不易　需全體市民支持

香港特區政府保安局局長鄧炳強（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月13日電（記者 盧哲）香港國安法公布實施五周年專題展覽12日在香港歷史博物館舉行開幕典禮。香港特區政府保安局局長鄧炳強致辭時表示，自香港國安法生效以來，特區政府做了大量工作，包括加強執法力度。截至二○二五年六月一日，所有相關法律下涉及危害國安的案件中，共326人被捕；其中165人已被定罪。他強調，國家安全得來不易，特區政府會繼續用好法律，緊守維護國家安全的重責，更重要的是需要全體市民支持。當每一個市民都慎思明辨，共同努力就能築牢國家安全的屏障。



鄧炳強致辭時說，發展和安全是“車之兩輪、鳥之兩翼”。維護國家主權、安全和發展利益不單是香港特區的憲制責任，亦是每一個香港市民的應有之義。“我時常提醒大家不要忘記，過去一段長時間，香港在國家安全方面‘不設防’，讓外部勢力有機可乘。”鄧炳強說，從二○一二年的“反國教”，到二○一四年的非法“佔中”、二○一六年的“旺角暴動”、二○一九年的“黑暴”和港版“顏色革命”，境外勢力不斷煽風點火，甚至提供資源，破壞社會安寧，嚴重威脅特區政府的管治，市民苦不堪言。面對如此嚴峻的局面，中央果斷出手，《香港國安法》於二○二○年六月三十日在香港頒布實施，填補了香港特區在維護國安法律制度和執行機制方面的短板。“不過，我們必須緊記，之前亂象是香港歷史上永遠抹不去的傷疤。敵對勢力仍然死心不息，不斷尋找機會危害我們國家和特區的安全。”



鄧炳強表示，要時刻警惕的風險包括：外部敵對勢力仍通過抹黑和所謂的“制裁”妄圖危害我們的國家安全；潛逃海外的反中亂港分子繼續從事危害國家安全的活動和行為，包括繼續宣揚港獨；本土恐怖主義；軟對抗，一些別有用心的人利用假新聞、假消息不停去分化社會和煽動仇恨。



“因此，我們不能夠鬆懈麻痺，自香港國安法生效以來，特區政府做了大量工作，包括加強執法力度。”鄧炳強表示，截至二○二五年六月一日，所有相關法律下涉及危害國安的案件中，共326人被捕；其中165人已被定罪。