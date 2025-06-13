以軍襲擊伊朗核計劃　伊朗防空全面戒備

中評社北京6月13日電／據新華社報導，綜合伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台13日報導，當地時間凌晨3時20分許，首都德黑蘭市區傳出巨大爆炸聲。新華社記者確認聽到兩三次爆炸聲。以色列總理內塔尼亞胡13日發表聲明說，以軍對伊朗的打擊會“持續多日”。以軍行動目標是“打擊伊朗核設施、彈道導彈工廠和軍事能力”。



據伊朗媒體報導，伊朗防空已處於全面戒備狀態，做好充分準備。同時，位於德黑蘭的伊瑪目霍梅尼國際機場已暫停所有航班進出。



新華社記者聽到德黑蘭上空戰鬥機聲音。



另據《以色列時報》13日報導，以色列軍方證實襲擊了伊朗數十個與核計劃相關的設施目標。



以色列媒體報導說，以色列總理召開了安全內閣緊急會議。以色列準備防禦伊朗比上次更大規模的報復。



以色列多地13日凌晨響起防空警報，軍方說國家進入“新局勢”，目前尚未發生針對以色列的襲擊。



以色列本土守備司令部凌晨發布防禦指南，稱根據形勢評估，決定自凌晨3時起，將全國所有地區的“全面活動”級別調整為“必要活動”。除必要部門外，禁止開展教育活動、集會和工作場所活動。



以色列交通部門宣布，關閉領空，禁止任何航班進出。



美國國務卿魯比奧當地時間12日發表聲明說，以色列對伊朗採取單邊行動，美方未參與。他警告伊朗不要打擊美國利益或人員。