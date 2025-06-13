廣州做實對村巡察　促進基層治理

圖為廣州市花都區委巡察組在花東鎮農光村走訪瞭解有關情況。（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京6月13日電／據中國紀檢監察報報導，近日，廣東省廣州市增城區公布荔湖街太平村黨總支關於“百千萬工程”典型村巡察整改進展情況的通報，對太平村推動“百千萬工程”，強化“三資”管理和工程項目管理等方面整改情況進行公開，推動對村巡察整改落實落細。



黨的執政根基在基層。新時代以來，以習近平同志為核心的黨中央對推進巡視巡察全覆蓋、推動市縣巡察向基層延伸、加強對村巡察等作出重要部署。二十屆中央紀委四次全會對推進對村巡察工作提出明確要求。近年來，廣州市、區兩級巡察機構把握黨組織建設、鄉村振興、集體“三資”管理、基層治理等工作重點，結合廣州實際做深做實對村巡察工作，促進解決基層問題和群眾身邊問題，以實際行動鞏固黨的執政根基。截至目前，本屆廣州市、區黨委完成對2856個村級黨組織的巡察，對村巡察覆蓋率達96.06%，共發現問題22473個，推動立案村級黨組織“一把手”161人。



緊密結合實際情況，綜合運用多種方式，因地制宜推進對村巡察



時下，位於廣州市番禺區東部腹地的赤崗村，一排排紫花風鈴木、黃花風鈴木在村道邊相映成趣，一座座小菜園、小果園、小花園環繞在房前屋後……然而，曾經的赤崗村卻是另一番景象，道路狹窄、雜草叢生，村容村貌臟亂差。此前，番禺區委巡察組反饋了“三線”（電力線、通信線、廣播電視線）亂搭建、垃圾清運慢、環境衛生雜亂等問題。2024年，市委巡察組對番禺區石樓鎮提級開展巡察整改“回頭看”時，再次指出赤崗村在農村人居環境整治提升方面存在的“短板”，“逢大雨必內澇，頻現水淹農田、房屋情況”。



“巡察對我們村進行了一次全面而深刻的政治體檢，使我們反思，看清自身存在的不足和差距。”赤崗村黨總支負責同志介紹。巡察反饋問題後，赤崗村黨總支對照問題逐項整改，在村黨總支下設2個網格黨支部，劃分8個綜合網格，配齊配強網格黨組織書記，引導推動黨員積極參與公益活動、解決群眾困難。巡察整改“回頭看”後，石樓鎮黨委選拔培養優秀人才作為“兩委”班子後備隊伍，開展排水防澇治理、生活污水治理鞏固提升修復等民生工程。赤崗村全面推進村容村貌提升，在村內種植紫花風鈴木、黃花風鈴木等植物，發動村民打造小菜園、小果園、小花園等特色生態微景觀，利用宗祠建築打造村史陳列館、慈善空間……“現在，我們村從曾經的‘臟亂差’，變成了省‘百千萬工程’典型村重點培育對象。村裡環境好了，村子變美了，很多外出務工的村民都願意回來過年、過節。”該負責同志說。



對村巡察，就是對村級黨組織進行“政治體檢”。“我們聚焦黨中央決策部署，緊扣村級黨組織職能職責，找准推進城鄉區域協調發展、實施‘百千萬工程’、落實惠民富民政策等監督重點，深挖共性問題、突出問題，堅持效果導向，強化巡察成果運用，推動開展系統整改、源頭治理。”廣州市委巡察辦有關負責同志介紹。