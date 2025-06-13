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普京：俄將組建無人系統部隊
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2025-06-13 14:48:08
中評社北京6月13日電／據新華社報導，俄羅斯總統普京12日表示，由於無人機在實戰中的效能正迅速提升，俄將組建無人系統部隊，確保其快速高效部署和發展。
普京當天在關於審議2027年至2036年國家武器裝備計劃的會議上，要求軍方在武器系統和軍事裝備中廣泛應用前沿數字技術和人工智能。
普京說，無人機不僅能夠摧毀敵方裝甲車輛、據點、通信系統、運輸工具及人員，還被廣泛用於偵察、地雷布設和清除等任務。俄羅斯在無人機人員培訓、生產和供應方面積累了豐富的經驗，足以組建無人系統部隊這一獨立兵種。
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