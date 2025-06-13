從商業新地標看城市發展新動能

2025年3月16日，人們在參觀靜安首發品牌館。當日，靜安首發品牌館亮相上海張園。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月13日電／據新華社報導，獨具一格的合院式街區形態、豐富的歷史文化建築和多元的業態，共同塑造出傳統與時尚奇妙碰撞的“四合院商圈”……位於北京市西城區的中海大吉巷近期開業，第一天就吸引20萬客流。



商業新地標不僅是城市形象的名片，更是驅動經濟發展的引擎。從四合院到老廠房，從石庫門裡的首店到巴洛克街區的新生，這些“打卡地”以創新空間形態、多元消費場景串聯起城市的過去與未來，在傳承與創新中勾勒出城市商業新圖景，激活城市發展新動力。



引領首發經濟，打造商業地標



伊菲丹亞洲首家城堡店、CELINE夏日限時漫游快閃店……位於上海靜安區的張園原本是有140多年歷史的石庫門建築群，煥新改造後，已經吸引了30多個國內外品牌在這裡開設首店，平均每周就有1.5場“全球上新”，日均客流3萬人次。



從百年石庫門到新品首發地，上海正以“首發經濟”定義消費新玩法。“上海作為國內外品牌首發、首秀、首展、首店的集聚高地，首發經濟不僅規模大，增長速度也很快。”上海市商務委副主任劉敏說，今年前5個月，上海新增首店365家。



在北京，中海大吉巷首批入駐的150餘家特色品牌中，超過半數為首店或定制店，形成獨特的商業吸引力；海淀大悅城引入了280多個品牌，其中首店近三成。在成都，僅今年第一季度已落戶首店148家，開展首展、首秀、首發等活動超50場。在貴陽，2024年建成投運的新印1950 Discovery文化創意街區等7個商業綜合體、特色商業街區，引進各類首店248個。



從國際大牌的中國首店，到本土品牌的創新首發，從打卡第一家門店，到欣賞第一場秀……“首發經濟”集聚資源、創新業態、聚攏人氣，為打造商業地標提供助力。