“出新”“走心”，講好黃河廉潔文化故事

中評社北京6月13日電／據中國紀檢監察報報導，大河萬裡，奔流激蕩。



黃河，中華民族的母親河，孕育了古老而偉大的中華文明。幾千年的歷史發展，形成了厚重的黃河文化，造就了豐富的廉潔文化基因。這里，留下大禹歷時13年平息水患，“三過家門而不入”的傳世佳話；這里，有潘季馴四治河道、名垂後世的故事……一大批清官廉吏和治水賢能，以他們的守法奉公事跡，書寫了一部部感人至深的廉潔史詩。



近年來，水利部黃河水利委員會（以下簡稱黃委）作為黃河的守護者，深挖黃河文化中的廉潔元素，與治水實踐深度融合，以創新之姿激活廉潔基因，用清風之力築牢治水根基，推動廉潔文化在大河之上煥發出時代新生。



抽絲剝繭，提煉黃河廉潔文化精髓



黃河之畔，治水廉吏於謙寫下千古名句“粉骨碎身渾不怕，要留清白在人間”。



今年初，由黃委、水利部宣傳教育中心聯合編寫的《河山正氣——中國治水代表人物廉潔故事》一書出版發行。和於謙一同被收入書中的，共有23位古今治水人物。



“閱讀《河山正氣——中國治水代表人物廉潔故事》，我深受啟發和感動，他們的嘉言懿行讓我感受到清官廉吏的人格力量，從而更加理解廉潔文化的歷史傳承和時代價值。”黃河水利科學研究院紀審處幹部王嘉怡感慨道。



考水利廉潔之史，探水利成功之道。“在人物的選取上，我們堅持以時為經、以事為緯，盡力提升人物時代分布的覆蓋面，再現治水人物克己奉公、崇廉拒腐、尚儉戒奢、甘於奉獻等優良品格。”參與編寫的中國水利廉潔文化中心幹部黃峰認為，該書不僅是對水利廉潔文化的一次挖掘和整理，也是對中國廉潔文化史的一次補充和豐富。