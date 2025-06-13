靶向糾治國企“四風”頑疾

中評社北京6月13日電／據中國紀檢監察報報導，近日，浙江省杭州市紀委監委黨風政風監督室聯合稅務、市場監管等部門組成監督檢查組，直插一線開展明察暗訪。此次檢查重點為國有企業內部食堂、單位快遞接收點等，著力查糾違規吃喝、快遞送禮等“四風”問題。



“國企領域業態多元、資金密集、廉政風險點較多，重點領域和關鍵崗位腐敗問題易發多發，是我們重點關注的領域。”杭州市紀委監委第七監督檢查室主任朱宏明介紹。緊盯國企領域腐敗和作風問題，杭州市紀檢監察機關持續推進全周期糾治“四風”長效機制，嚴格落實“一把手”抓作風建設、跨部門統籌推進、突出問題靶向糾治、風腐同查同治等方面制度機制，持續優化國企等重點領域監督模型，嚴防“四風”問題隱形變異、反彈回潮。



習近平總書記在二十屆中央紀委四次全會上指出，嚴肅查處頂風違紀、隱形變異的“四風”問題，督促黨員、幹部堅決反對特權思想和特權現象，樹牢正確權力觀、政績觀、事業觀。各級紀檢監察機關緊盯國企領域“四風”問題，加強監督、從嚴執紀，讓嚴的要求真正在國企落地生根。



精準糾治“四風”頑疾的前提，是找准企業作風問題的典型表現。中央紀委國家監委駐鞍鋼集團有限公司紀檢監察組深入運用“全周期管理”方式，持之以恒糾“四風”、樹新風。通過對近年“四風”問題線索大起底，精準研判風腐一體、風腐交織問題線索。緊盯違規吃喝問題，實地監督檢查12家企業內部賓館住宿標準、用餐安排等情況，督促嚴格落實業務招待公函和招待清單制度，嚴格控制招待範圍和標準，堅決防治“吃老板”“吃下屬”“吃公函”以及鋪張浪費現象。



國有企業商業合作較多、業務往來頻繁，一些奢靡享樂行為換上“馬甲”、藏入暗處，必須高度警醒、從嚴懲治。中央紀委國家監委駐國機集團紀檢監察組持續開展狠刹違規吃喝歪風、糾治違規公務接待、整治群眾身邊不正之風和腐敗問題工作，同向發力、一體推進，多措並舉糾治“四風”。該集團各級紀檢機構每月定期按比例抽查本單位業務招待費、差旅費報銷財務憑證，多渠道挖掘問題線索。嚴查頂風違紀，緊盯重點群體、重點企業、重點環節，從嚴查處違規吃喝、違規公務接待、違規收送禮品禮金、公款旅遊等問題。