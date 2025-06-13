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美法官裁定特朗普調動加州國民警衛隊違法
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2025-06-13 14:54:20
中評社北京6月13日電／據新華社報導，美國加利福尼亞州北區聯邦地區法院的聯邦法官12日晚裁定，美國總統特朗普此前調動加州國民警衛隊進駐洛杉磯的行為違法，特朗普必須將指揮權還給加州州長紐森。
法官裁定，特朗普在未經紐森同意的情況下將部分加州國民警衛隊聯邦化屬非法行為，特朗普必須將這部分人員指揮權還給紐森。
裁決宣布後，特朗普政府已向美國第九上訴巡回法院提出上訴。
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