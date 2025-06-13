東莞：在“世界工廠”點亮“勞動者的星辰”

中評社北京6月13日電／據新華社報導，“在遠離家園的城市里／用靜默的方式／學會凝望異鄉的土地／生命回黃轉綠／傷口漸漸愈合／一個故事葱蘢了一片風景……”



翻看30多年前自己寫下的文字，作家柳冬嫵仿佛又回到曾經南下廣東打工時的青澀歲月。



不久前，一個名為“勞動者的星辰：打工文學回顧展”的展覽，在廣東東莞展覽館拉開帷幕。包括柳冬嫵的詩集在內，泛黃的雜誌、文件、照片、報紙共同陳列，串聯起打工文學從“草根呐喊”到“文學品牌”的蛻變之路。



改革開放40餘年來，在機器的轟鳴聲中，東莞孕育出一片獨特的文化綠洲。紛至沓來的上億奮鬥者用文字、影像與舞台記錄時代脈搏，描繪出中國工業化浪潮下的文藝樣本。



從“世界工廠”到“打工文學”高地



從來到東莞工廠打工，到在東莞一個鎮里的報紙當編輯，後來成為打工文學雜誌《南飛燕》主編……如今，柳冬嫵已經是廣東省文藝評論家協會副主席、一級作家、打工文學研究專家，曾主持完成國家社科項目《打工文學的整體觀察》。他感慨道：“打工文學不僅是一部遷徙史，更是一部用血淚與希望澆築的情感史詩。”



幾十年來，與柳冬嫵一樣，來到東莞尋找夢想和改變命運的打工青年數不勝數。



1978年7月，港商投資的全國首家“三來一補”企業太平手袋廠落戶東莞，開啟了波瀾壯闊的“打工”時代。有數據統計，改革開放以來，超過兩億人次在東莞工作生活過。其中，不少抱有文藝情懷的青年，白天在流水線上揮灑汗水，晚上在出租屋、小飯館埋頭寫作，催生了一種獨特而新穎的文學樣式——打工文學。