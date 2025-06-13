山東整治耕地領域突出問題

中評社北京6月13日電／據中國紀檢監察報報導，“利用協助發放及保管徵地補償款等職務便利，擅自挪用村民徵地補償款購買理財產品……”日前，山東省萊西市某街道某村原經管員趙某某被開除黨籍，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



此前，萊西市紀委監委在全市部署開展村級財務人員廉潔履職監督檢查，對全市727名村級經管員進行全覆蓋廉政談話，並公開通報挪用徵地補償款典型案例。



“案例通報後不久，趙某某即向市紀委監委主動投案。”萊西市紀委監委有關負責同志介紹說，該市紀委監委堅持舉一反三，全面起底2022年以來涉及土地徵收的34個項目。截至目前，已立案6人，給予黨紀處分5人，移送司法機關2人。



山東省紀委監委對近年來全省查處的土地徵收領域相關案件進行起底分析，在明確主攻方向的基礎上，緊盯“補償費用到村集體賬戶後被鄉鎮財政拆借、未履行公開公示和村民民主決策程序情況下將資金挪作他用”兩類侵害群眾利益行為，嚴查快處套取騙取、貪污侵占、截留挪用、吃拿卡要以及虛假整改、虛報瞞報、不擔當不作為等問題。



自去年5月開展整治工作以來，該省紀檢監察機關共受理該領域問題線索1059件，立案697件，給予黨紀政務處分548人，移送司法機關35人。



耕地保護事關國家糧食安全。山東省各級紀檢監察機關把深化耕地保護監督作為政治監督的重要內容，聚焦群眾反映強烈的土地徵收補償款撥付進度慢、未分配到戶等突出問題，跟進壓實責任、監督推動，為堅決守住耕地保護紅線、糧食安全底線提供堅強保障。



進一步拓寬問題線索來源，必須主動靠前監督。山東省各級紀檢監察機關立足“監督的再監督”職能定位，貫通運用清單式、調研式、下沉式等各類監督方式，建立聯動監督機制，形成監督合力。



例如，菏澤市牡丹區在開展鎮村一體巡察中，選取耕地地力保護補貼發放作為“小切口”，完善紀檢監察監督、巡察監督、統計監督、審計監督貫通協同機制，嚴肅查處虛報冒領克扣耕地地力保護補貼問題。