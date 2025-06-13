上海國際金融中心建設勢能澎湃

中評社北京6月13日電／據新華社報導，提升跨境金融服務便利化，強化全球資源配置，服務科技自立自強與實體經濟高質量發展……



浦江兩岸，創新潮湧。這裡，是高水平開放的“橋頭堡”，全球要素資源高效配置流轉；這裡，是金融改革創新的“試驗田”，一項項首創性制度破土而出，為全國探路。以金融之“活”，促科創之“進”，固實體之“本”，上海錨定國家戰略，國際金融中心建設勢能澎湃，闊步前行。



科技金融“雙向奔赴” 激發創新澎湃動能



20個月，入駐企業規模增長近5倍——作為上海市打造的人工智能大模型專業孵化和加速平台，“模速空間”自2023年9月揭牌以來，入駐企業已超100家。驚人速度崛起的背後，金融的支持功不可沒。



走進上海無問芯穹智能科技有限公司，大屏上不斷刷新跳動的“智算雲”數據吸引著人們的目光。這家人工智能的底層算力賦能者，從初創企業發展到運營全國首個“算力生態超市”僅用了兩年時間，業務已覆蓋浙江、四川、北京等多地算力平台。



“自無問芯穹成立之初，我們就開始接洽其創始團隊，如今已成為其主要合作銀行。”浦發銀行上海分行徐匯支行副行長蔡佳琪表示，浦發銀行徐匯濱江支行為無問芯穹量身定制了授信方案，緊扣企業融資節奏，提供特色科技金融服務，覆蓋其成長周期，同時為企業推薦戰略投資機構，助力其在資本市場中脫穎而出。



早在2023年4月，浦發銀行上海分行就在徐匯濱江西岸智塔開設AI特色支行——浦發銀行徐匯濱江支行，為服務“模速空間”打造專屬空間和獨特機制。開業以來，徐匯濱江支行成功舉辦多場科技—金融沙龍活動，吸引了一批“上下樓”及周邊企業的員工參與。



“企業可以在這裡做展示和交流，與生態圈的合作夥伴們共謀發展。”浦發銀行上海分行科技金融部總經理鐘泉介紹，“科技企業的需求和傳統公司差異較大，科創企業需要什麼樣的‘陽光’和‘雨露’，我們就整合集團內外多方資源，通過‘商行＋投行＋生態’一體化的服務模式精準‘滴灌’。”