山東德州規範權力運行助清廉村居建設

中評社北京6月13日電／據中國紀檢監察報報導，前不久，山東省德州市紀委監委工作人員前往臨邑縣興隆鎮苗屯村走訪瞭解清廉村居建設情況，村民張薪薪說：“現在村裡大事小事都會公開，集體收入、惠農補貼等都能在公示欄和‘監督一點通’平台上看到。”



德州市紀委監委立足職責定位，整合基層監督力量，加強村級小微權力監督。完善村級小微權力清單制度，推廣用好基層小微權力“監督一點通”、農村集體“三資”監管平台等數字化平台，將小微權力曬在陽光下，防止基層“微腐敗”。



德州市紀委監委相關派駐機構將清廉村居建設工作納入日常監督，督促市委社會工作部、市農業農村局等部門制定工作措施，明確責任分工，推進任務落實。聚焦農村集體“三資”管理、高標準農田建設、農業社會化服務等多項涉農工作，通過實地走訪、座談交流等方式廣泛調研，瞭解群眾關心關注的堵點難點問題。充分發揮“室組地”聯動優勢，將發現問題、督促整改、健全制度、促進治理融會貫通，做到問題及時發現、線索集中研判，有效遏制農村基層“微腐敗”問題。同時，深挖本地特色文化資源，把廉潔文化與村規民約、家風家訓相結合，開展形式多樣的廉潔文化活動，營造崇廉尚潔、向善向好的社風民風。



“我們將結合工作實際，把廉潔文化建設融入基層社會治理、推動鄉村產業發展等各項工作中，以清廉文化滋養清風正氣，為鄉村振興提供堅強保障。”德州市紀委監委主要負責同志表示。