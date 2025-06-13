霸王茶姬高速擴張　股價上望37.5美元

中評社北京6月13日電／據大公網報導，茶飲品牌霸王茶姬（CHA.US）上市後首份業績亮眼，單季收入高達34億元（人民幣，下同），按年飈升35%；淨利潤6.8億元，強勁表現推動，其美股股價單日暴漲15%，更獲摩根士丹利給予“增持”評級，目標價看37.5美元。



在最近一季，短短三個月內，霸王茶姬在全球狂開241間新門店，相當於日均開近2.7間新店。截至3月底，其全球門店總數已達6681間，較去年同期激增2598間。與此同時，註冊用戶數暴漲110%，突破1.9億大關，活躍用戶更高達4500萬。



在茶飲界深陷“價格戰”泥沼的當下，霸王茶姬憑借中高價位的明星產品殺出血路。其中，招牌單品“伯牙絕弦”截至去年8月底累計銷量已突破6億杯，成為品牌最具代表性的超級爆款產品。單季商品交易總額（GMV）達82億元，若以均價計算，相當於日售逾百萬杯的驚人銷售量。



關注茶飲市場競爭激烈



惟在耀眼業績背後，短期門店過度擴張亦暗藏隱憂。“超速”擴張對後端供應鏈管理、人員培訓、品質管控構成挑戰。一旦門店過密，恐導致單店營收與利潤率面臨下跌風險；目前茶飲賽道競爭激烈，低價競爭侵蝕行業整體利潤。霸王茶姬雖定位中高端，但能否在低價定位的對手圍剿下長期維持定價優勢與消費者忠誠度，仍是未知數。此外，“伯牙絕弦”貢獻過高，若消費者熱情轉移或出現更強競爭品，恐對業績造成斷崖式衝擊。