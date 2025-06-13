美爆走資潮　港加力招商引資

中評社北京6月13日電／據大公網報導，特朗普的美國優先政策及打壓哈佛大學的行動，嚇走不少科技及商界的企業和人才精英，近日曾經與特朗普公開決裂的全球首富、特斯拉創辦人馬斯克，迅速成為歐盟招手對象。近年在吸納人才、招商引資取得成效的香港，宜伸出橄欖枝，歡迎馬斯克來港投資。



遷册制便利國際企業搬到港



美國洛杉磯動亂繼續蔓延至其他城市，激發更大走資潮，預期走資延續至下半年的機會很大，美元資產繼續成為減持對象，就連華爾街大行一窩蜂唱空，其中摩根士丹利報告列舉三大理由，預期今明兩年美元匯價大幅貶值走弱。一是特朗普關稅政策影響下，美元避風港地位明顯下降。二是全球對美元資產匯率風險需求上升，即加大美元沽空金額。三是美國經濟表現遜於其他主要經濟體。因此，全球資金從美國出逃趨勢會持續下去，此時香港更要抓緊資金東移亞洲的大好機會，加大招商引資、吸納人才精英的力度。



近年香港在搶人才、資金方面取得不俗成績，如推進公司遷册制度新安排後，AXA安盛、宏利人壽保險相繼宣布遷册香港，目前公司註冊處已收到逾百個查詢，市場反應熱烈，這是外資對香港保險業、國際金融中心地位的認可。



此外，內外科技、金融企業進駐香港數目呈現持續上升，例如全球最大電動車電池生產商寧德時代（03750）落戶香港，是一個典型例子。此外，近年累計已有約160間家族辦公室來港擴展業務，另有近150間家辦準備或已決定來港，預期今年底達到逾200間家辦落戶，超出原來預期目標。另外，國際體育精英定居香港陸續有來，前世界桌球冠軍、澳洲球手羅拔臣，與家人取得香港身份證，計劃來港發展。



不妨邀馬斯克來港投資



值得留意的是，特朗普政府倒行逆施，美國優先政策及打壓哈佛大學行動，已嚇走不少外國企業、人才、資金，特別是流失科研人才，對美國科技發展造成深遠影響。事實上，美國打壓國際學生，不利吸納全球創科人才。一直以來，高技術移民成為美國創新發展主要動力來源之一。哈佛商學院報告指出，由1990年至2016年期間，高技術移民貢獻美國新專利占比達到23%，助力美國培育出多間科技龍頭企業，其中特斯拉（TSLA）、SpaceX創辦人馬斯克，便是出生於南非、來自加拿大。