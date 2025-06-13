環宇海灣銀主盤受捧　十客齊爭搶

環宇海灣有兩房銀主盤吸引逾10組客爭購。（圖片來源：大公網） 中評社北京6月13日電／據大公網報導，拆息低企，用家加快入市，荃灣環宇海灣一個兩房銀主盤，因開價吸引，獲逾10組客爭購，最終搶高逾60萬元，以684.86萬元易手，較估值高3%；元朗半世紀舊樓錄短炒勁賺，一名投資者去年以235萬元低撈連平台戶，持貨9個月即以415萬元沽貨，炒貴77%，賺幅料為去年全面“撤辣”後最多。＼大公報記者 林惠芳



中原地產首席分區營業經理丘漢偉表示，笋盤備受追捧，環宇海灣3座高層B室兩房銀主盤，實用面積491方呎，銀主底價624萬元，消息指吸引逾10組准買家出價競投，放盤不足一周，即搶高60.86萬元或9.8%，以684.86萬元成交，實用呎價13948元。原業主於2014年6月以545.3萬元一手買入，單位11年升值139.56萬元或26%。



丘漢偉表示，其中一名准買家因未成功入市，翌日轉購同座樓下低20層的單位，為3座中層B室，實用面積及間隔相同，成交價680萬元，實用呎價13849元，原業主於2014年一手買入，持貨11年賬賺170.6萬元或33%。



元朗舊樓短炒9個月賺77%



中原地產副區域營業經理王勤學表示，樓市回暖，不乏投資者短炒獲利，元朗舊樓好景樓低層F室，實用面積429方呎，附連約1340呎大平台，投資者去年9月以公司名義斥資235萬元購入，比當時市價低約8%，今年5月開價445萬元放售，剛減至415萬元沽出，實用呎價9674元，投資者持貨僅9個月，賬面速賺180萬元或77%，平均一個月賺20萬元。他稱，買家鐘情單位連大平台，所以不惜以略高於市價承接。



被喻為“上車天堂”的天水圍嘉湖山莊本月交投持續活躍，平均實用呎價更重上8000元大關。中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本月暫錄18宗成交，平均實用呎價8034元，為今年2月錄8043元後的4個月新高。