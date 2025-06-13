成交旺新股熱　港交所首季業績看俏

港交所（00388）（圖片來源：大公網） 中評社北京6月13日電／據大公網報導，港交所（00388）首季營收為54.74億元，同比增長43.3%，淨利潤40.77億元，同比增長37.3%，環比上升8%，期內公司EBITDA（除息、稅、折舊和攤銷前利潤）利潤率為78%，同比提升6個百分點，環比提升3個百分點。



在今年首季，港交所業績強勁增長主要得益於：1）市場交投活躍，港交所現貨日均成交額為2427億元，按年增加144%；2）新股市場顯著回暖，港股市場股本融資活動反彈，融資總額位居全球第二，多家A股公司尋求在香港雙重上市，包括寧德時代（03750）、恒瑞醫藥（01276）等行業龍頭；3）滬深港通交易量增長強勁，今年以來南下資金占港股成交額比重明顯提升，滬深股通（北上資金）日均成交額達1911億人民幣，同比提升44%；港股通（南下資金）日均成交額達1099億港幣，同比大幅提升255%；4）旗下LME（倫敦金屬交易所）交投活躍，受LME收費交易金屬合約的平均日均成交量同比增加6%和年初以來交易及結算收費平均增加5%雙重推動，LME交易費及LME Clear結算費均增加10%。



更多內地企業料赴港上市



此外，去年中國證監會發布5項措施，進一步拓展優化滬深港通機制、助力香港鞏固提升國際金融中心地位，明確優化兩地基金互認安排及支持內地行業龍頭企業赴港上市。周二（10日），中共中央辦公廳、國務院辦公廳發文，允許在香港聯合交易所上市的粵港澳大灣區企業按照政策規定在深圳證券交易所上市，而這兩年來A股上市門檻收緊，或會進一步刺激大灣區的內地企業赴港上市從而謀求最終實現兩地上市。



今年4月中美就關稅問題的紛爭也令市場擔心美國可能勒令中概股退市，在地緣政治不確定性增加的環境下，中概股回歸港股的意願也在增強，原本謀求海外上市的跨境電商SHEIN也表示將考慮赴港上市。



港交所是一只具有壟斷性、稀缺性的標的，歷史財務表現也相當穩健、優秀，考慮到近期強勁的市場活動和數量不斷增加的輪候上市企業，我們認為港交所仍具備吸引力。