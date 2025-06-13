江蘇健全機制　巡紀審聯動釋放叠加效應

中評社北京6月13日電／據中國紀檢監察報報導，“某工程項目結束後結算金額遠超中標價格，需要進一步關注瞭解。”前不久，江蘇省蘇州市委巡察全市11個經濟發達鎮期間，巡察組在查閱某鎮黨委會議題時，頻繁出現的“工程變更”字樣引起了巡察幹部的關注。



巡察組隨即將該情況交審計組開展工程項目審計。根據審計組核查發現的問題疑點，巡察組進一步延伸瞭解，最終鎖定關鍵人，問題線索也迅速移交相關縣級紀委監委處置，1名涉案人員被採取留置措施。



為增強巡察監督震懾力、穿透力，蘇州市健全“巡紀審”定期會商、信息互通、成果共用等工作機制，在力量整合、情況通報、線索研判、推動整改等方面強化貫通協調，持續放大監督叠加效應。



巡察經濟發達鎮期間，市紀委監委抽調對口聯繫的監督檢查室業務骨幹編入6個巡察組，相關縣級紀委監委分別組建線索工作小組，市縣審計部門抽調29人成立6個審計組，通過加強統籌，凝聚監督合力。



“某鎮屬國企管理存在廉政風險”“某鎮國有資產管理方面信訪舉報較多”“部分村級環衛保潔方面支出較大”……在巡前通報會上，市紀委監委黨風室、信訪室、案管室等部門通報相關來信來訪、案件處置等信息，審計部門通報審計發現的主要問題，“巡紀審”三方共同對經濟發達鎮存在的風險點及需要關注的重點問題進行集中研判，助力巡察組精準鎖定靶向。根據巡前通報掌握的情況，巡察組把鎮村環衛保潔作為監督重點，審計組圍繞鎮村第三方服務外包、鎮屬資產管理開展審計。



巡察期間，“巡紀審”三方建立信息共享機制，互通各自發現的情況，定期碰頭會商重點關注事項。審計組運用專業手段核查工程項目、資產管理等方面的疑點問題，形成問題清單交巡察組；巡察組通過調閱資料、個別談話等，將瞭解到的情況和需要重點關注的事項及時反饋審計組，針對“巡審”發現的重點人、重點事，縣級紀委監委開展延伸核查。據統計，本輪巡察期間，“巡紀審”聯動共查找農村環衛保潔、鎮屬企業投資等方面重點問題200餘個。