重慶秀山推動惠民資金規範發放

中評社北京6月13日電／據中國紀檢監察報報導，“對鄉鎮民政辦監督管理不力、惠民資金發放制度機制不完善……”前不久，重慶市秀山土家族苗族自治縣紀委監委向縣民政局制發紀檢監察建議書，指出該局存在問題並提出整改建議。



此前，重慶市公權力大數據監督應用系統推送249條預警問題，其中涉及秀山縣民政局問題118條，包括死亡後未及時取消特困人員供養金、補貼應補未補，等等。收到預警問題後，該縣紀委監委採取“室組”聯動方式展開核查，發現預警問題116個屬實，要求縣民政局立行立改確保全部整改到位。最終，37人受到相應處理。



堅持監督、整改、治理貫通，秀山縣紀委監委深挖問題背後的規律及原因，針對審核把關、對象識別、發放流程、常態監管等薄弱環節，制發紀檢監察建議書，推動該縣民政局舉一反三，認真開展系統性清理整改，進一步堵塞制度漏洞。



“針對不同情況，我們深入對比分析、歸類整合，找准‘症結’、開准‘藥方’，切實發揮紀檢監察建議書糾偏、堵漏功能。同時，建立跟蹤督辦、限時反饋、掛賬銷號、定期回訪工作閉環，不定期抽查檢查，防止紀檢監察建議書‘一發了之’。”秀山縣紀委監委相關負責同志表示。



同時，秀山縣紀委監委督促縣民政局將社會救助資金發放數據納入民政專項資金監管平台管理，對接財政“一卡通”系統，建立“監測—預警—處置—反饋”全閉環體系，提高惠民資金監管效能。推動縣民政局建立健全信息實時報送、每月定期比對、溝通對接核查等5項機制，實現惠民資金精準、規範發放。