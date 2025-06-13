公務接待要清爽不逾矩

中評社北京6月13日電／據中國紀檢監察報報導，沒有規矩，不成方圓。從中央八項規定裡的“要輕車簡從、減少陪同、簡化接待，不張貼懸掛標語橫幅，不安排群眾迎送，不鋪設迎賓地毯，不擺放花草，不安排宴請”，到《黨政機關國內公務接待管理規定》中提出“堅持有利公務、務實節儉、嚴格標準、簡化禮儀、高效透明”等要求，再到新近修訂的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》中明確“工作餐不得提供高檔菜肴，不得提供香煙，不上酒”，新時代以來，黨中央以一系列制度規定持續立規矩、明責任、糾偏差，不斷推進公務接待的規範化、制度化。



制度的生命力在於執行。各地各部門結合實際，在嚴格執行現有制度規定的基礎上，進行了許多有益探索。在浙江衢州，打開APP亮出公務餐碼，隨著“嘀”的一聲，工作人員便可以在食堂取到自己的工作餐，公務接待費用支出大幅下降；在四川資陽，“掃碼用餐”讓一頓飯由原來一小時縮短為現在不到半小時，基層幹部在公務接待方面不再耗費過多精力，“餐桌上”的負擔切實減輕。規規矩矩帶來清風撲面，務實節儉帶來清爽便捷。“對方來幾個，我們怎麼陪同，幾個菜、標準多少，怎麼報銷，都有明確規定”“現在都務實相待，有事說事，有事辦事，有了嚴格執行的制度之後，接待確實簡單了”……基層負擔減輕了，許多“四風”問題刹住了，廣大黨員幹部和群眾看在眼裡、贊在心裡。公務接待之變，照鑒著我們黨的作風之變，黨風政風為之一新，清風正氣不斷充盈。



同時必須看到，有關公務接待的一些錯誤認識仍未徹底消除，個別地方和單位公務接待亂象仍然存在。據湖南省紀委監委近期通報，2019年至2022年，婁底市委統戰部原常務副部長倪某某違規安排人員通過虛列印刷費套取資金11.14萬元，購買高檔煙酒用於公務接待。“接待出生產力”“公務接待是個‘筐’，什麼都能往裡裝”……這些錯誤思想暴露出個別黨員幹部政績觀不正、虛榮心膨脹、特權思想作祟、規矩意識淡薄，歸根到底還是黨性不強、信仰不純。



公務接待中見黨性、見作風，黨員幹部必須講政治、辨是非，必須守規矩、明底線。有些幹部認為，公務接待反正花的是公家的錢，不花白不花，如此認識實為假公濟私，必須堅決反對。公務接待超標準一次，在群眾中的形象就要損一分。廣大黨員幹部當牢記公款姓公，一分一厘都不能亂花；牢記公務活動要務實為先、講求工作效率，做到出差就是專注公事，來了就辦事，辦完事就走；牢記厲行節約、反對浪費，嚴禁講排場、擺闊氣，絕不能胡吃海喝、前呼後擁。在“實”和“儉”中，實現落實公務接待規定與提升公務活動效果的“雙贏”。



在堅持中深化，在深化中堅持，刹住公務接待中的不正之風需要久久為功。紀檢監察機關要繼續緊盯違規公務接待問題，盯緊容易“死灰復燃”的老問題和隱形變異的新表現，嚴查“吃公函”“吃食堂”“吃下級”等問題，露頭就打、寸步不讓，發現一起、查處一起，讓制度“長牙”、紀律“帶電”。