水利部部署台風“蝴蝶”暴雨洪水防禦工作

中評社北京6月13日電／據人民網報導，今年第1號台風“蝴蝶”已於6月11日8時在南海中西部海面生成，14時中心位於海南省三沙市（西沙永興島）附近海面上。據水利部預報，台風“蝴蝶”將於13日淩晨到上午在海南南部沿海一帶正面登陸，14日白天在廣東廣西沿海再次登陸，登陸時風力較強；後續移動路徑及影響範圍較大，涉及海南全部、浙閩地區和珠江、長江、太湖等流域多個省份，影響區域內山區眾多、城市密集，山洪災害和城市內澇等風險高。



6月12日上午，國家防總副總指揮、水利部部長李國英主持召開專題會商會，視頻連線水利部長江水利委員會、珠江水利委員會和太湖流域管理局，分析研判今年第1號台風“蝴蝶”發展態勢、特點及可能影響，進一步安排部署台風暴雨洪水防禦工作。水利部副部長王寶恩，水利部長江水利委員會主任劉冬順參加會商。



李國英表示，要準確把握第1號台風“蝴蝶”規律特點和主要風險，針對性落細落實各項防禦措施，全力以赴做好台風“蝴蝶”暴雨洪水防禦工作，切實保障人民群眾生命財產安全。進一步強化雨水情監測預報預警，密切監視、滾動分析台風“蝴蝶”及殘留雲系移動路徑和發展態勢，加密暴雨洪水預報頻次，做到延長預見期和提高精準度有效統一，及時將預報預警信息直達一線。