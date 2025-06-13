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聯合國秘書長對以襲擊伊核設施表示關切
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2025-06-13 17:15:03
中評社北京6月13日電／據新華社報導，聯合國秘書長古特雷斯的副發言人哈克當地時間12日發表聲明說，古特雷斯對以色列襲擊伊朗核設施表示關切。
聲明說，古特雷斯譴責中東地區的任何軍事升級行為，對以色列在伊朗與美國正就伊核問題進行談判的時候襲擊伊朗核設施尤表關切。
聲明說，古特雷斯重申聯合國會員國有義務遵守《聯合國憲章》和國際法，並要求雙方保持最大限度克制，不惜一切代價避免陷入更深層次衝突，以免地區出現難以承受的局面。
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