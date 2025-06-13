美參議員被暴力趕出新聞發布會令輿論嘩然

中評社北京6月13日電／據新華社報導，美國拉美裔民主黨參議員亞歷克斯·帕迪利亞12日在洛杉磯被聯邦特工暴力趕出國土安全部長諾姆的新聞發布會，令輿論一片嘩然。



據帕迪利亞辦公室當天發布的聲明，帕迪利亞當天在新聞發布會上試圖向諾姆提出一個問題，結果被聯邦特工人員強行趕出會場，而且還被按倒在地，戴上手銬，不過他未被拘留。



美國媒體報導說，帕迪利亞舉起雙手表示自己沒有威脅舉動，但仍被美國特勤局和聯邦調查局人員按倒在地，戴上手銬。帕迪利亞對此表示，如果特朗普政府如此對待提出問題的參議員，“可以想象他們又會如何對待廚師和臨時工”。



美國國土安全部則在社交媒體發文反批帕迪利亞是在“政治表演”，“在未表明身份或未佩戴參議院安全徽章的情況下打斷新聞發布會，並衝向諾姆部長”。國土安全部稱帕迪利亞被反復要求後退，但他拒不服從命令，導致特勤局認為他是一名襲擊者而“採取了適當行動”。



帕迪利亞被暴力趕出國會一事引發民主黨與共和黨的口水戰。加州州長紐森在社交媒體上發布了帕迪利亞被戴上手銬的照片，並表示：“如果他們能因為一位美國參議員提問就給他戴上手銬，想象一下他們會對你做什麼。這太離譜、太獨裁、太可恥了。”



洛杉磯市長巴斯以及許多民主黨國會議員也發聲表示譴責和憤怒。但美國國會眾議院共和黨籍議長約翰遜則對帕迪利亞之舉予以批評，並建議對其進行處罰。