增值稅發票數據顯示：5月份經濟平穩增長

中評社北京6月13日電／據新華社報導，國家稅務總局13日發布的最新增值稅發票數據顯示，5月份經濟保持平穩增長，並呈現三方面亮點，反映出去年9月底以來一攬子存量政策和增量政策持續顯效。



——實體經濟持續壯大，製造業“壓艙石”作用凸顯。發票數據顯示，5月份，製造業銷售收入占全國企業銷售比重為30.1%，保持基本穩定，為經濟增長提供重要支撐。其中，裝備製造業銷售收入同比增長7.5%，特別是鐵路船舶航空航天設備、計算機通信設備、電氣機械器材製造銷售收入同比分別增長15.1%、13.1%和8.6%，保持較快增長。



——創新動能不斷積蓄，新質生產力加快培育。5月份，我國高技術產業銷售收入同比增長15%，延續較快增長勢頭。數字經濟核心產業銷售收入同比增長11.2%，企業採購數字技術金額同比增長10.9%，反映數實融合持續深化。5月份，工業機器人製造、特殊作業機器人製造銷售收入同比分別增長13.2%和28.3%，反映“人工智能＋”行動深入推進、具身智能等加快商業化進程。



——民營經濟發展向好，銷售增速快於全國。5月份，民營企業銷售收入增速較全國企業平均增速快0.9個百分點，占全國企業銷售收入比重為72.3%。其中，製造業、高技術產業民營企業銷售收入增速較全國同行業企業分別高1.3個和0.7個百分點。