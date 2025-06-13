國際原子能機構稱密切關注遭襲伊核設施輻射

中評社北京6月13日電／據新華社報導，國際原子能機構13日說，該機構可以確認位於伊朗中部伊斯法罕省納坦茲的核設施在以色列襲擊目標之列。



國際原子能機構當天在社交媒體發文說：“國際原子能機構正與伊朗當局就（納坦茲核設施）輻射水平保持聯繫。我們也與駐伊朗核查人員保持聯繫。”



帖文說，伊朗局勢令人深感擔憂，國際原子能機構正在密切關注。



伊朗官方媒體此前報導說，以色列當天凌晨襲擊了納坦茲核設施，核設施發生爆炸，但“沒有核污染的跡象”。伊朗國家電視台數小時後又報導說，納坦茲核設施再次傳出爆炸聲。