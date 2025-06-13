巴黎奧運會主火炬台“重回”杜樂麗花園

中評社北京6月13日電／據新華社報導，法國總統馬克龍12日參加了2024年巴黎奧運會主火炬台在巴黎杜樂麗花園的充氣儀式，他宣布主火炬台將從6月21日法國音樂節開始放置到9月中旬的體育節。



馬克龍當天和巴黎市長伊達爾戈以及部分運動員一起出席了熱氣球充氣儀式。他在社交平台上分享了儀式的視頻，並在視頻中說，奧運主火炬將在每年夏天“重回”巴黎。



巴黎奧運會主火炬台頂部是一個高30米、直徑22米的“熱氣球”，其新穎之處在於用氣球將火炬台升至空中，致敬法國悠久的氣球飛行歷史。觀眾看到的“火焰”其實是由光流與水霧配合呈現出來的視覺效果。



去年巴黎奧運會開幕式上，主火炬台在杜樂麗花園緩緩升空，驚艶世界。奧運會期間，每天上午至傍晚，工作人員通過纜繩控制將火炬台拉至離地面較近的位置，供遊客近距離觀賞。夜晚時分，工作人員再將火炬台升至離地面約60米的空中，營造出與開幕式上相同的浪漫氛圍。法國媒體報導稱，奧運主火炬台因創意新穎，成為巴黎奧運會的標誌之一，每天吸引了大批遊客參觀。



巴黎奧運會結束後，主火炬台保留了一段時間，但因維護成本高昂，於2024年9月中旬被拆除。馬克龍後來宣布，從今年開始到2028年洛杉磯奧運會前，每年夏天，巴黎奧運會主火炬台都將被重新在巴黎搭建。



