北京查處一例網絡虛構交易量案

中評社北京6月13日電／據新華社報導，北京市海淀區市場監管局近日查處的一起網絡經營者虛擬交易量違法案件顯示，一戶商家利用網購平台銷量合併計算漏洞，通過刷單製造出“爆款”假象，被要求進行相關整改。



在某電商平台一戶商家的商品展示頁面，一款領夾麥克風已被“瘋搶”10.5萬餘件，但商品評價僅有404條，此現象引起市場監管部門質疑。北京市海淀區市場監管局與電商平台所在地市場監管部門協作，發現涉案商品實際交易量不足千件。



北京市海淀區市場監管局相關負責人介紹，該商家將某品牌領夾麥克風主商品拆分出“配件”鏈接，再將“配件”設置為單價0.21元、起購量9524件的商品，使其單筆總價達到2000.04元。隨後將此“配件”鏈接分享至微信群，並設置2000元優惠，群成員以實際每單0.04元的超低價完成購買。最終，通過11次閉環式刷單，累計虛增了104764筆交易。



網絡平台商家在關鍵數據上“動手腳”，既擾亂市場競爭秩序，也損害消費者的合法權益。根據《中華人民共和國電子商務法》第十七條規定，電子商務經營者不得以虛構交易、編造用戶評價等方式進行虛假或者引人誤解的商業宣傳，欺騙、誤導消費者。《網絡反不正當競爭暫行規定》第九條也規定，經營者不得虛構交易額、成交量、預約量等與經營有關的數據信息。最終，海淀區市場監管局依據相關法律法規對該商家作出處理。



北京市海淀區市場監管局相關負責人表示，網絡平台及平台內經營者應壓實主體責任，嚴守法律底線。消費者網絡購物時，務必保持理性，對短期內銷量激增、評價雷同或過度美化的商品要保持警惕，不要輕信“刷單返利”等誘導性信息，應綜合參考多維評價信息，理性作出消費決策。