民青局企業內地與海外暑期實習計劃正式啟動

民青局企業內地與海外暑期實習計劃正式啓動（中評社 段曉魯攝） 中評社香港6月14日電（記者 段曉魯）民青局企業內地與海外暑期實習計劃2025昨日舉行啟動禮，香港特區政務司司長陳國基、民政及青年事務局局長麥美娟、民青局常任秘書長林雪麗和各參與企業代表主持啟動儀式。



陳國基致辭時表示，計劃自2018年推出以來，一直深受廣大青年的歡迎，以及一眾參與企業的肯定，至今已經有超過1000名香港青年受惠。這個計劃致力帶領香港青年“走出去”，透過暑期實習，讓他們累積職場經驗、擴闊視野、認識國家、放眼世界、建立人脈網絡，幫助他們規劃未來的發展方向。



陳國基說，參與企業除了提供實習崗位外，更加投放不少資源，包括承擔實習生的主要開支，並委派專責同事為他們提供全面的培訓及支援。可以說，它們為培育香港新一代出心出力。我代表特區政府，向所有參與企業，致以最衷心的謝意。



陳國基指出，特區政府十分重視青年發展。我們的願景是培育香港青年成為愛國愛港、具備世界視野、有抱負和具正向思維的新一代。自從特區政府在2022年年底公布《青年發展藍圖》以來，特區政府全力推進青年發展工作，落實《藍圖》提出的超過160項具體行動，並因應社會的最新發展情況，動態更新《藍圖》，“加推”約90項措施，全面支持青年人的發展，為他們提供更全面、更到位的支援。



據瞭解，今年共有28間參與企業，其所提供的實習崗位涵蓋金融服務、創科、物流、地產、建築、零售、酒店、娛樂和公用事業等多個行業，並遍布內地多個省市，以及海外國家則包括新加坡、泰國、菲律賓、蒙古及澳洲。獲聘的實習生將於本月起陸續出發，展開為期不少於四星期的實習。